الحياة البرية بصفحتها اللالكترونية بحلتها الجديدة لتستقبل العام الجديد

رام الله/PNN- تستقبل جمعية الحياة البرية في فلسطين العام الجديد 2017 بحلة جديدة تجدد صفحتها اللالكترونية WWW.WILDLIFE-PAL.ORG مجدده بالشكل ومنوعه في المواضيع التي تتعلق بالحياة البرية والتنوع الحيوي الى السياحة البيئية الى المسارات والانشطة الطلابية الى الرفق بالحيوان وحديقتها التربوية شامله انشطتها ضمن استراتيجيتها في الوصول الى افضل حال للبيئة والحياة البرية في فلسطين عبر تفاعل جمهورها معها وبمختلف فئاته وقطاعاته وبالاضافة الى عمق رسالتها وشمولية اهدافها وبرامجها . فهي تحتضن الوطن موصولا بالعالم تحت شعار فكر عالميا واعمل محليا ومعا وسويا من اجل الانسان والطبيعة في فلسطين ومن اجل بيئة مستدامة.

ما ميز الصفحة الجديدة عن سابقتها هي وضع اهداف الجمعية الاستراتيجية من برامجها” لحماية الطبيعة ومنها حماية التنوع الحيوي بانواعه ومأواه ومنطقته وبرامجها المتنوعة والمتعلقة بالتوعية والتربية البيئية والاعلام البيئي ومفاهيم البيئة المستدامة” لعام 2020 وايضا ربطها بالبوابة الاليكترونية العالمية الخاصة بقاعدة معلوماتية تحكي عن التنوع الحيوي الموثق في فلسطين (مثل النباتات والحيوانات والطيور والزواحف) منذ عام ونصف بخبرات فلسطينية وبالاضافة الى معلومات عن التنوع الحيوي بالصورة الفلسطينية والكلمة والموقع وخاصة مشروع العويسق الممول من مؤسسة صندوق الحمى من خلال مؤسسة البيرد لايف انترناشيونال الذي تبرع باعادة هيكلة هذه الصفحة واشهار طائر العويسق المهدد عالميا بالانقراض من خلاله والذي يوصف وضعه بالانحدار السريع من ناحية عدده بالعالم

وكذلك تميزت اولا بالصور الخاصة من تصوير افراد طاقم الجمعية والملتقى الفلسطيني للتصوير والاستكشاف وبقية المؤسسات والمبادرات الصحفية مثل مركز اصداء وثانيا تميزها وانفرادها بالافلام الوثائقية والبرامج المصورة والوقائع التي تم انتاجها من خلال مشاريع الجمعية او المؤسسات الاعلامية الاخرى منذ عام 1999 وحتى الان وربطها بشبكات التواصل الاجتماعي والاليكترونية .

ولمدى شفافية عملها ايضا تم وضع مشاريع الجمعية وميزانياتها ومواقعها وفئاتها المستفيدة واسماء المؤسسات الدولية الداعمة للجمعية وكذلك النتائج الايجابية ومحطاتها التي مرت بها وعلاقتها الدولية بالمؤسسات العاملة في مجال حماية الطبيعة والتنوع الحيوي منذ تاسيسها وحتى هذه اللحظة

تشرق عليكم بتلك الصفحة تعبيرا عن تقديرها لكم لتشاركونا محافظين وراعين للحياة البرية في فلسطين . نبني للاجيال القادمة ارثا لن يزول . باقي ببقاء الطبيعة جميله خلابة كما خلقها الخالق .