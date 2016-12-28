ارتفاع على المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.34%، اليوم الأربعاء، وبلغت قيمة تداولات جلسة اليوم حوالي 986 ألف دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 528.42 نقطة، مرتفعا 1.77 نقطة عن جلسة تداول الأمس، ومدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.80%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، مع تراجع مؤشرا قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.04%.

وشهدت جلسة اليوم تداول حوالي 516 ألف سهم في 98 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 14 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

وارتفع سهم شركات البنك الوطني، والقدس للمستحضرات الطبية، والتأمين الوطنية، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، وبنك القدس، والاتصالات الفلسطينية.

والشركات التي انخفض سهمها كانت فلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والبنك الإسلامي الفلسطيني.

والشركات التي استقر سهمها كانت: البنك الإسلامي العربي، وبنك فلسطين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والفلسطينية للاستثمار والإنماء، وفلسطين للاستثمار الصناعي.