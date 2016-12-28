“الصحة” و”اليونيسيف” توقعان خطة عمل العام القادم ب 3 ملايين دولار

رام الله/PNN- وقعت وزارة الصحة مساء اليوم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خطة العمل السنوية للعام 2017 وذلك ضمن برنامج التعاون الصحي مع اليونيسيف بتكلفة مالية تصل الى 3 ملايين دولار .

ووقع الإتفاقية وزير الصحة د. جواد عواد والممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف في فلسطين د. جون كنوجي وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وتتضمن خطة العمل للعام القادم تدعيم وتعزيز القدرات الوطنية فى مجال صحة الأم والطفل والطفولة المبكرة ودعم برامج التطعيم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وتأخر النمو والتغذية السليمة.

كما تتضمن خطة العمل تنفيذ برامج توعوية لدعم الرضاعة الطبيعية، وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأمهات الحوامل وحديثي الولادة، إضافة الى دعم المستشفيات الحكومية صديقة الطفل، والعمل على إنشاء عيادات صديقة للطفل.

من جانبه أعرب الوزير عواد عن شكر وتقدير وزارة الصحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف على دعمها المتواصل للوزارة وتنفيذها للمشاريع والبرامج الحيوية التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني.