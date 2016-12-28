نقابة الصحفيين تعلن مقاطعة احتفالات الميلاد الشرقية بسبب اجراءات الامن

رام الله/PNN/ اعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينين عن نيتها مقاطعة احتفالات الاعياد الميلادية المجيدة للطوائف الشرقية وذلك احتجاجا على ما اسمته عرقلة عمل الصحفيين خلال الاعياد الميلادية الغربية.

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقت ال PNN نسخة منه انها تتفهم بعض الإجراءات الأمنية الضرورية في مثل هذه الظروف لكنها تعلن عن عزمها ممثلة لجموع الصحفيين الفلسطينيين مقاطعة التغطية الإعلامية لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة للطوائف الشرقية في السادس من الشهر القادم ما لم تعلن الجهات المعنية عن احترامها للطواقم الإعلامية واستعدادها لتوفير كافة الوسائل والاجراءات الكفيلة بتمكين الصحفيين من اداء واجبهم على اكمل وجه ودون أية معيقات او إجراءات تؤثر سلبا على عملهم.

واكدت النقابة ان هذا الموقف ليس موجها لاهلنا المحتفلين بالعيد المجيد ولا يتعدى كونه احتجاج على بعض الإجراءات التي تعيق عمل الصحفيين املة ان تعلن الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي توفر الأجواء الملائمة للتغطية الإعلامية .

وقالت النقابة ان موقفها هذا جاء في أعقاب ما تم من اعاقة متعمدة من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية الذين تواجدوا على مداخل وحدود وفِي ساحة المهد يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري اثناء الاحتفال باستقبال غبطة المدير الرسولي لبطركية اللاتين

رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسابالا بحق عدد من الصحفيين ومنعهم من اداء عملهم بتغطية الاستقبال بالشكل الملائم وخلافا لكل ما أعلن من توفير التسهيلات لهذا الغرض من قبل وزارة الاعلام والبلدية وحراسة الاراضي المقدسة وبالآتفاق مع نقابة الصحفيين وعدم احترام البطاقة الخاصة بالتغطية الإعلامية والتي منحتها الوزارة لهذا الغرض الامر الذي الحق اضرارا بدور ومتطلبات عمل الصحفيين وأثر سلبا وبشكل كبير على قيامهم بواجبهم المهني.

وطالبت النقابة من مسئولي الأجهزة الأمنية وبخاصة حرس الرئيس بالالتزام باحترام حرية الاعلام والاعلاميين تطبيقا واحتراما للقانون الأساسي الفلسطيني وموقف الرئيس الذي يؤكد دوما على ان حدود حرية الاعلام هي السماء وتوفير المناخات الملائمة والمناسبة لأداء الاعلام لرسالته على اكمل وجه