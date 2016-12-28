بالفيديو التوقعات السنوية لـ2017 الفلكي حزبون لـPNN:لا دولة فلسطينية عام 2017  وهناك فرصة لقيامها باخر 2018 

بيت لحم/PNN/قال الفلكي الفلسطيني ابراهيم حزبون ان كافة التوقعات والمؤشرات تشير الى ان العام الحالي لن يشهد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل وفق كل المؤشرات التي لديه.

وقال حزبون خلال مقابلة متلفزة في استديوهات شبكة فلسطين الاخبارية PNN انه قام بدراسة كافة تفاصيل كل طرف من الاطراف المتنازعة بالمنطقة خصوصا الفلسطينين والاسرائيليين وتبين ان العام 2017 لن يشهد تقدم في عملية السلام وان الاوضاع ستبقى تراوح مكانها بحيث لن تشهد المنطقة اقامة الدولة الفلسطينية هذا العام.

وقال حزبون انه بالامكان تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية نهاية العام 2018 وبداية العام 2019 اذا ما اختارت الاطراف الاستفادة من فرصة في هذا الموعد اذا ما عرفت الاطراف استغلال موقف ما يحصل في هذه الفترة.

وحول اثر القرار الدولي الخاص بادانة الاستيطان قال حزبون ان ما تبين له ان القرار سيبقى حبرا على ورق وانه لن يكون له تبعات عملية لكن الاوضاع على الارض لن تتغير كثيرا بحيث لن يشهد العام الجديد اي مشاكل بارزة تبعث على القلق وسيكون العام 2017 شبيها بالعام 2016 حيث ستشهد المنطقة تحسن اقتصادي وسياحي ممتاز اذا ما قورن باوضاع الكثير من دول المنطقة.

وتنبأ حزبون بتحسن الاوضاع الاقتصادية لدول الخليج العربي التي عانت من اوضاع اقتصادية صعبة للغاية بسبب انخفاض اسعار النفط بشكل متواصل على مدار العام 2016 مما سينعش عددا اخر من الدول العربية حال تحسن اوضاع دول الخليج من خلال عودة ارتفاع النفط.

وفيما يتعلق بفوز الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال حزبون انه لم ينصدم بفوز ترامب وانه ابلغ الكثير من المقربين به ان دونالد ترامب سيفوز بالرئاسة الامريكية بعكس كل التوقعات و ان الفوز سيكون من حظ دونالد ترامب وانه قال لكثير من الشخصيات ابلغتها بان كلينتون ستفشل في الانتخابات

و قال حزبون انه استطاع التنبوء بالحرائق التي وقعت في اسرائيل منذ بداية العام لان العام 2016 مرتبط بكوكب المريخ المسؤول عن الحرائق والنيبران وهو كان مصيبا الى الى حد بعيد بتوقعاته الفلكية وفق ما حدث اخر السنة من حرائق في اسرائيل.

واوضح حزبون ان ابرز ملامح العام 2017 مرتبط بالشمس التي تؤثر على الابراج و تتحكم بمواليد برج الاسد لهذا سيكون الحظ لاصحاب برج الاسد وخصوصا من هم من كوكب المشتري.

وتوقع الفلكي حزبون ان انتخاب الرئيس الامريكي ترامب سيؤثر ايجابا على على القضية الفلسطينية وانه سيقترح حل وسطيا بين الفلسطينينون والاسرائيليون خلال العام 2018م.

واشار حزبون الى ان داعش ستتلاشى في العام 2018م وانهم سيبقوا في العام 2017م وستكون بداية النهاية لهذا التنظيم بعد انتقال نبتون من برج الحمل الى برج الثور.

وتبأ حزبون الى ان اكثر الابراج حظا في العام 2017 هم اصحاب برج الميزان الهوائي وطالعهم هو الميزان لتواجد كوكب المشتري لديهم خلال العام 2017م وسيبقى فيه حتى 10/10/2017م وان اكثر الابراج صعوبة هم اصحاب برج القوس الناري بسبب تواجد كوكب زحل لديهم وسيبقى حتى 20/12/2017م وبعدها ينتقل الى برج الجدي الترابي.

برج الحمل:

الناحية الايجابية : تتركز استفادتهم بالشراكة بالعمل والعاطفة

الناحية السلبية : كل ما يتعلق بالدراسة الاكاديمية والتدريس والسفر البعيد والهجرة ويكون تحديدا ذلك للعشرية الاخيرة، وتتعطل المواضيع القضائية

برج الثور:

الناحية الايجابية : تتركز استفادتهم في مجال العمل والعلاقة مع زملاء العمل وعام جيد صحيا وهم اكثر المعرضيين للبدانة

الناحية السلبية : الشراكة المالية واقراض الاموال والكفالات والمشاكل مع جهات حكومية ومنها الضريبة

برج الجوزاء:

الناحية الايجابية : حظوظهم جيدة عاطفيا وماليا والصفقات والنساء للدخول في الحمل

الناحية السلبية : شركة العاطفة والعمل

برج السرطان:

الناحية الايجابية : مجال العقارات وادخال اي تعديلات في مسكنهم وشراء العقارات

الناحية السلبية : الاهتمام بصحتهم والعلاقة مع زملاء العمل

برج الاسد:

الناحية الايجابية : في علاقاتهم ولقاءاتهم والاتصالات وتعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران والدراسة

الناحية السلبية : علاقة في مطب غرامي لا تحمد عقباه.

برج العذراء:

الناحية الايجابية : افضل الابراج من الناحية المالية وسيحصلون على مبالغ مالية من عرق جبينهم او العثور على

الناحية السلبية : كل ما يتعلق في العقارات والامور البيتية والعائلية وكثرة الانتقادات.

برج الميزان:

الناحية الايجابية : اكثر المستفيدين من جميع النواحي ولديه العديد من الانجازات وتختلف من شخص لاخر حسب خارطتهم وتاثير

الناحية السلبية : الدارسة الابتدائية حتى الثانونية وعلاقاتهم مع الاخوة والجيران وشراء سيارة جديدة و الانتباه اثناء القيادة داخل المدن.

برج العقرب:

الناحية الايجابية : هي سنة التحضير لسنة الحظ الكبير سنة 2018م سيتم خلالها تهيئة الاجواء للعام الجديد

الناحية السلبية : الوضع المادي غير مستقر ومصروفات متصاعدة

برج القوس:

الناحية الايجابية : النشاطات الاجتماعية والتعرف على اصدقاء جدد

الناحية السلبية : هم اكثر الابراج ظلما في العام 2017 بسبب وجود كوكب زحل في برجهم ويجب عليهم تحمل المسؤولية

برج الجدي:

الناحية الايجابية : ما يتعلق بالعمل وعلاقتهم بالمسؤولين وتدعيم مركزهم

الناحية السلبية : الدخول في فترات من الاكتئاب بسبب وجود زحل في القوس

برج الدلو:

الناحية الايجابية : السفر البعيد والهجرة والرحلات والاماكن البعيدة والدراسة والمواضيع القضائية والاستيراد

الناحية السلبية : علاقاتهم مع الاصدقاء والاقارب

برج الحوت:

الناحية الايجابية : الحصول على مبالغ مالية لها علاقة بطرف الاخر

الناحية السلبية : علاقتهم مع المسؤولين في مجال العمل

وقال حزبون ان عام 2017 لا يوجد بها جو كبير من التشائم ولكنها تشبه عام 2016 ولا يوجد بصيص امل لحل القضية الفلسطينية

ووجه حزبون كلمة خاصة لاصحاب برج القوس قائلا يجب عليكم تحمل المسؤولية بشكل اكبر والتحمل والصبر وان يبتسموا الى ان ياتي العام القادم ويبتعد عنهم كوكب زحل وتقلب الامور لمصلحتهم.