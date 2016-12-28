المحافظ البكري يستقبل وزير الاوقاف ويبحث معه عددا من القضايا الهامة ببيت لحم ‎

ًبيت لحم / PNN/ استقبل محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري وبحضور عضو المجلس التشريعي النائب محمد خليل اللحام وزير الاوقاف والمقدسات بوسف ادعيس

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ البكري بالوزير وثمن جهوده لخدمة المقدسات مثمنا زيارته لبيت لحم خصوصا في هذه الفترة من السنة حيث تحي المحافظة الاعياد الميلادية المجيدة مشيرا الى ان بيت لحم تعكس نموذج عالمي في التاخي الاسلامي المسيحي

وناقش المحافظ البكري مع وزير الاوقاف ادعيس عددا من القضايا التي تتعلق بالاوقاف في بيت لحم اهمها موضوع المنطقة الصناعية واهمية تسهيل عملها من قبل وزارة الاوقاف

واشار المحافظ على تاريخ العمل في انشاء المنطقة الصناعية مثمنا تعاون تعاون وزارة الاوقاف مع المنطقة الصناعية مشددا على اهمية تعاون مختلف الوزارات

وشدد المحافظ على اهمية استغلال الاراضي والاملاك الوقفية من اجل تعزيز وصمود المواطنين من جهة وحماية الاراضي الفلسطينية من الجهة الاخرى بما يخدم المصلحة العامة للاوقاف

الوزير اكد عدم رفض الوزارة لكنه اشار الي اهمية

نريد تسوية الواقع الحالي

مشيرا الى ان هناك قانون الابدال والايجار لكنها يجب ان تحقق المصلحة العامة في الاملاك الوقفية