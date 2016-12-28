الاحتلال يقتحم قرية واد رحال جنوب بيت لحم ويداهم منازل مواطنين

بيت لحم /PNN– اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية واد رحال جنوب بيت لحم، واقتحمت منازل مواطنين.

وقال رئيس المجلس القروي لواد رحال عمار حجازي إن عدة دوريات عسكرية احتلالية، اقتحمت القرية وسط إجراءات وتدابير عسكرية مكثفة، وقامت بالانتشار في شوارعها وحاراتها وأزقتها، وشنت حملة دهم

واسعة لمنازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، وتحديدا في محيط المدرسة، والمحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري.

وأشار حجازي إلى أن القرية تتعرض منذ أسبوع الى مضايقات والتنكيل بالمواطنين وتفتيش المنازل، من قبل جيش الاحتلال الذي يسعى لتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة.