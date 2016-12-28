أطفال برنامج وجد يزورون بنك فلسطين في غزة

غزة/PNN-نظمت مؤسسة انقاذ الطفل- فلسطين رحلة تعليمية لأطفال برنامج وجد الى بنك فلسطين وذلك بهدف تحقيق وحدة المعاملات المالية المقررة لطلاب الصف الثامن في مادة الرياضيات بشكل عملي، وذلك ضمن انشطة مشروع التعليم المساند للطلاب ايتام عدوان 2014 “السنة الثانية” الممول من صندوق قطر للتنمية، وبمساهمة من بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا الخيري واشراف مؤسسة التعاون، وقد شارك في الرحلة التعليمية 30 من طلاب الصف الثامن الاساسي يرافقهم معلمي مادة الرياضيات.

وأوضحت عفاف الخالدي مديرة برامج مؤسسة انقاذ الطفل ان تنظيم الرحلات المعرفية يعد من أقوى الوسائل التعليمية التي تؤثر في حياة الطلاب وتعزز عملية التعلم، كونها تنقل الطالب من أسلوب التعليم الرمزي المجرد الذي يعتمد على الشرح النظري الى فهم الحقائق واكتشافها من خلال زيارة الواقع. وقد تحقق ذلك جلياً من خلال تنفيذ هذه الرحلة المعرفية التي تمكن المشاركين فيها من التعرف على مفاهيم جديدة في المعاملات المالية حصلوا عليها من موظفي البنك أنفسهم مثل الربح البسيط، الربح المركب، الاسهم، السندات، التأمين.

وأشارت الى أنه تم اختيار بنك فلسطين لتنفيذ الرحلة المعرفية بإعتباره أحد أهم أعمدة النظام المصرفي الفلسطيني اضافة لكونه داعم بلاتيني لبرنامج وجد ، وقد استقبل موظفيه الطلاب بالترحيب وبذلوا جهد كبير لتحقيق هدف الرحلة.

وفي هذا الاطار قالت الطالبة ايمان ابوزور: “اليوم حسيت بالسرور وانا بشارك موظفي البنك المناقشة والشرح وفهمت المعاملات المالية بشكل كبير بالرغم من إني كنت في كل مره أدرسها بس ما كنت افهم جزء منها ومن اليوم قررت اني ادرس محاسبة حتى اصير مديرة حسابات”.

اما الطالب محمد سمور فقال: “كثير بيساعدنا مشروع التعليم وانا ما بحس بالسعادة الا لما اكون بين زملائي في برنامج وجد وشكراً لبنك فلسطين على استقبالنا وترحيبه فينا وكمان الشرح اللي سهل علينا الفهم والاستيعاب”.

يشار الى ان برنامج وجد هو برنامج نوعي أطلقته مؤسسة التعاون، وصندوق قطر للتنمية المموّل الرئيسي للبرنامج، وبمساهمة من بنك فلسطين، وصندوق الحاج هاشم عطا الشوا للوقف الخيري، لدعم أيتام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014. ويهدف البرنامج إلى تمكين أيتام العدوان من العيش بكرامة، والمضي قدماً لتحقيق طموحاتهم وآمالهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم.