الشوا يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة غزة ويفتتح مكتبين لبنك القدس في ختام جولته في قطاع غزة

غزة/PNN – وقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس جامعة غزة عبد الجليل صرصور، اليوم الاربعاء، في مقر سلطة النقد في غزة، مذكرة تفاهم بين سلطة النقد و جامعة غزة، بحضور عميد كلية العلوم الإدارية والمالية من جامعة غزة زياد الدماغ، ووفد من الجامعة، كما حضر من جانب سلطة النقد وفد يضم د.عماد الاعرج رئيس اللجنة الفنية للتنسيق مع جامعة غزة، وعدد من مدراء سلطة النقد.

وتهدف مذكرة التفاهم الى التعاون المشترك بين الجانبين في خدمة القطاع الاكاديمي والطلاب في جامعة غزة من خلال القيام بعدة نشاطات مشتركة اهمها تنظيم برامج تدريبية عملية في سلطة النقد لطلاب كليات التجارة والاقتصاد، وتزويد مكتبات الجامعات بمختلف الاصدارات والتقارير الصادرة عن سلطة النقد، وتنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية في المجال المصرفي والمالي بمختلف الجامعات، و تنفيذ ابحاث مشتركة بالاستفادة من الكادر الاكاديمي من الجامعات.

واشار محافظ سلطة النقد عزام الشوا الى ان توقيع مذكرة التفاهم ياتي في اطار تعزيز علاقة سلطة النقد الفلسطينية وتطويرها مع الجامعات، ورفد القطاع الاكاديمي والطلاب بالخبرات والمعلومات المصرفية.

من جانبه اكد رئيس جامعة غزة عبد الجليل صرصور على اهمية تعزيز العلاقة ما بين جامعة غزة و سلطة النقد وعلى دور سلطة النقد التي تمثل البنك المركزي الفلسطيني بالحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي.

كما افتتح محافظ سلطة النقد، اليوم، مكتبين لبنك القدس بمدينة الزهراء وحي الزيتون في غزة، بحضور رئيس مجلس ادارة بنك القدس اكرم عبد اللطيف جراب، ومدير عام بنك القدس صلاح الهدمي، ومدير فروع قطاع غزة في بنك القدس سهى خضر.

و اشاد الشوا خلال الافتتاح بانجازات بنك القدس ودوره في التنمية المصرفية والاقتصادية، مشيرا الى تطور توسع نشاط بنك القدس ودلالة ذلك على كفاءة ادارته العليا والتنفيذية.

وافتتح محافظ سلطة النقد مقر مؤسسة فاتن للاقراض فرع غزة، الذي تم تجديده واضاءته بالطاقة الشمسية، بحضور مدير عام مؤسسة فاتن انور الجيوسي، والمدير الاقليمي لمؤسسة فاتن منى العلمي

واكد الشوا خلال الافتتاح على الدور الحيوي الذي تقوم به بشكل خاص ومؤسسات الاقراض بشكل عام خاصة في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة .

والتقى محافظ سلطة النقد عزام الشوا برئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة خانيونس عامر النجار واعضاء مجلس ادارة الغرفة، و رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية في فلسطين وليد الحصري ، حيث تم التطرق خلال اللقاء الى ابرز القضايا المصرفية والاقتصادية.

و اكد الشوا خلال اللقاء على اهتمام الجهاز المصرفي الفلسطيني بكل المحافظات، من رفح وخانيونس إلى جنين، وعلى استراتيجية سلطة النقد التي تقوم على استمرار الانتشار والتفرع المصرفي ليتم وصول كافة الخدمات المصرفية لجميع المناطق الفلسطينية.

وافتتح محافظ سلطة النقد ورشة عمل تدريبية لموظفي المصارف ومؤسسات الاقراض لاطلاق نظام الشيكات المعادة (version II) ونظامي التقارير الائتمانية والتسويات الرضائية.

واكد محافظ على اهمية هذه الانظمة التي تطورها سلطة النقد كجزء من مسؤوليتها تجاه القطاعات المصرفية والمالية التي تشرف عليها، مشيرا الى ان هذه الانظمة اسهمت في تحسين عدد ونسبة الشيكات المعادة.

وقدم ورشة العمل التدريبية مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، والذي تحدث في افتتاحها عن اهمية هذة الورشة ودورها في رفع كفاء موظفي البنوك ومؤسسات الاقراض .

وتحدث في في الورشة مساعد محافظ سلطة النقد للاستقرار المالي د. رياض ابو شحادة حيث قدم شرحا عن الاستقرار المالي وعن اهمية وجود استراتيجية شاملة للاستقرار المالي بحيث يكون النظام المصرفي والنظام الرقابة فيها فاعلا، وتطرق الى تجارب الدول العربية في هذا المجال، مشيرا الى مكتب معلومات الائتمان الذي بدأت فكرته عام 2008 ودوره خدمة الاسقرار المالي.

وكان محافظ سلطة النقد عزام الشوا قد ترأس وفدا من مدراء القطاع المصرفي من المحافظات الشماليه بجولة في قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، استمرت ثلاثة ايام، التقى خلالها ممثلي الغرف التجارية والمصارف والصرافين ورجال الاعمال في قطاع غزة، وناقش معهم اخر المستجدات والتطورات بالقطاع المصرفي والوضع الاقتصادي، واطلعهم على رؤية وسياسة سلطة النقد لتطوير القطاع المصرفي.