نتنياهو : خطاب كيري غير واقعي ويبتعد عن جذور الصراع

القدس/PNN – اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن خطاب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ‘غير واقعي ويبتعد عن جذور الصراع’، وقال في بيان صادر عن مكتبه إنه ‘مثل القرار الذي دفعه جون كيري في الأمم المتحدة (قرار مجلس الأمن الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان)، فإنه ألقى خطابا منحاز ضد إسرائيل’.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري،قال مساء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، حول موقف الإدارة الاميركية من حل النزاع الفلسطيني ـ الاسرائيلي على أساس حل الدولتين، وقرار مجلس الأمن الأخير، “التزمت إدارة الرئيس أوباما تجاه تحقيق السلام في الشرق الاوسط، وعملت من اجل تحقيقه وفق حل الدولتين وهو الطريق الوحيد للسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمكن أن يؤمن مستقبل إسرائيل لتعيش بسلام وأمن مع جيرانها”.

وتابع قائلا: “الحقيقة أن التوجهات على أرض الواقع من عنف وإرهاب وتحريض وتوسيع للمستوطنات واحتلال لا تبدو لها نهاية كلها أمور تدمر آمال السلام عند الطرفين وترسخ بشكل متزايد واقع دولة واحدة لا يمكن تغييره ولا يريده أغلب الناس. لا يجوز لنا ألا نفعل شيئا وألا نقول شيئا بينما نرى أمل السلام يتبدد.”

وفي نفس السياق انفلت وزراء إسرائيليون ضد وزير الخارجية الأميركية، وقال وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، إن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزير خارجيته كيري “يعيشان في فنطازيا” ويعملون مع المجتمع الدولي “من أجل معاقبة إسرائيل”.

من جانبه، رأى رئيس المعارضة وكتلة “المعسكر الصهيوني” أن خطاب كيري “يعبر عن قلق حقيقي لأمن ومستقبل دولة إسرائيل”، وأن كيري “كان وما زال صديقا لإسرائيل”.