المدعي العام الاسرائيلي يأمر بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو في قضيتين

القدس/PNN – امر المدعي العام الاسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، على أن تجري الشرطة تحقيقا جنائيا ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم، الأربعاء.

وأضافت القناة العاشرة أن مندلبليت حوّل قراره إلى رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، وأن التعليمات تسمح باستدعاء نتنياهو إلى التحقيق تحت طائلة التحذير من أن أقواله ستستخدم ضده في حال تقديم لائحة اتهام.

ويتوقع أن يجري تنسيق جلسة تحقيق مع نتنياهو في الأيام القريبة المقبلة. وسيجري التحقيق مع نتنياهو حول قضيتين، واحدة مركزية وأخرى ثانوية. ونقلت القناة العاشرة عن مصادر مطلعة على تفاصيل عملية تقصي حقائق أجريت بهذا الخصوص قولهم إن القضية المركزية هي ‘قضية مدعومة بأدلة’. وكانت تقارير إعلامية قالت إن نتنياهو مشتبه بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة في ظروف خطيرة.