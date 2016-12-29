الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين من مختلف مدن الضفة الغربية

محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم, حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وبسحب المصادر المحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين، حيث تركزت الاعتقالات في مدن الخليل و قلقيلية ورام الله المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت أولا في مدينة الخليل، واقتحمت قرية الطبقة جنوب الخليل، وفتشت منازل المواطنين واحتجزت آخرين.

وفي الخليل اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية الطبقة للمرة الثانية على التوالي، وداهمت منازل المواطنين، وأجرت تفتيشات بمحتوياتها، واحتجزت آخرين ومنعتهم من الوصول لمنازلهم، وأوقفت بعض مركبات المواطنين وصادرت مفاتيحها، عرف من بين المنازل التي فتشتها قوات الاحتلال منزل ايخمان موسى أبو عطوان، والحاج محمد محمود أبو عطوان، وناصر أبو عطوان.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الرئيس ومنع المواطنين من الدخول للقرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في القرية.

ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شقيقين لدى اقتحامها لبلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوة عسكرية منزل أسرة المواطن نوح هريش واعتقلت نجليه محمود هريش (25 عاما)، وشقيقه أحمد هريش (22 عاما)، ونقلوهم إلى جهة مجهولة.

وذكر أن قرابة الـ20 جنديًا اقتحموا المنزل وقاموا بأعمال التخريب والعبث بمحتويات المنزل وعاثوا فيه خرابًا ودمارًا واسعًا، كما صادروا جهاز حاسوب وأجهزة خلوية.

وخلال الاقتحام اعتدى أحد الجنود على والدة المعتقلين بالضرب بالبندقية على رأسها، وسط حالة استفزاز من الجنود.

ومن مدينة قلقيلية ، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن بلال عامر، بعد أن داهمت منزله في المدينة.