حالة الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها بقليل والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

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رام الله/PNN-  توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم وبارداً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا وباردا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو السبت المقبل غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

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