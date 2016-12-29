حالة الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها بقليل والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

ويكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا وباردا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو السبت المقبل غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.