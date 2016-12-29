اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.02/ الدينار:5.43/ الجنيه:0.20 38 دقيقة مضت أقتصاد 54 زيارة إقـــرا أيـضـا ... الشوا يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة غزة ويفتتح مكتبين لبنك القدس في ختام جولته في قطاع غزة 14 ساعة مضت ارتفاع على المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين 19 ساعة مضت جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.02 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.43 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2016-12-29 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest