الاحتلال يعتقل 6 فلسطينين من الضفة المحتلة

بيت لحم /PNN/ اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 6 مواطنين فلسطينيين من مدن وبلدات الضفة الغربية، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته أقدمت الليلة الماضية، على اعتقال خمسة فلسطينيين ممّن وصفتهم بـ “المطلوبين”.

وزعم التقرير، أن من بين المعتقلين أربعة فلسطينيين متهمين بممارسة أنشطة تتعلّق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وأشار إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت فلسطينياً من قلقيلية وناشط بحركة “حماس” من بلدة بيتونيا، إلى جانب ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أولا، قضاء الخليل.

وفي سياق متّصل، ادّعى جيش الاحتلال العثور على قنبلة “أنبوبية” محلية الصنع خلال حملة تفتيش في بلدة قباطية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال نفذ حملة مداهمات وتفتيش واسعة في قرية الطبقة، قضاء الخليل، حيث اقتحمت قواته عدد كبير من المنازل وفتشتها، كما ونفذت مداهمات في مخيم الفوار وبيت أمر واعتدت على والدة الشقيقين المعتقلين من بلدة بيتونيا، أحمد ومحمود هريش، خلال تفتيش منزلها ومصادرة بعض محتوياته.