بانيت: سنضم المستوطنات في عهد ترامب 

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN- قال وزير التربية والتعليم الاسرائيلي نفتالي بانيت ان الرد الامثل على خطاب كيري وقرار الامم المتحدة بشان الاستيطان سيكون بالاعلان عن ضم المستوطنات بالضفة الغربية والقدس للسيادة الاسرائيلية الكاملة خلال فور تولي الرئيس الامريكي المنتخب مهامه الرسمية في البيت الابيض.

وقال بانيت في مقابلة تلفزيونية اجريت صباح اليوم في استديوهات صحيفة يديعوت احرنوت ان اسرائيل ستضع حد لجدول الاعمال الفلسطيني مع دخول ترامب البيت الابيض مشيرا الى ان اسرائيل ستضم المستوطنات بالضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية.

وقال بانيت ان خطاب وزير الخارجية الامريكية منفصل بشكل قاطع عن الواقع على الارض على الرغم من امكانية وجود نوايا طيبة لدى وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته.

واضاف بانيت أن “الحكومة الإسرائيلية ستتخذ خطوات من شانها تعزز السيادة الاسرائيلية على معاليه أدوميم أولا “وقال انه سيعمل على” تطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية – معاليه أدوميم، و وادي الأردن، و ارييل، عوفرا. .

وأكد أن الفلسطينيين كانت لهم دولة فلسطين في غزة واختاروا تحويلها الى حماستان مشيرا الى ان هذا الموقف هو موقف الحكومة الاسرائيلية..

من جهة ثانية قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اسرائيل تعرضت لموقف غير عادل في مجلس الامن الدولي ومؤسسات الامم المتحدة وانه لا بد من تصحيح هذا الموقف.

وقال ترامب الليلة الماضية ان قرارات الامم المتحدة لن تحل الواقع المعقد على الارض وان المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل الى اتفاق مشيرا الى ان هناك العديد من القرارات السابقة والصادرة منذ سنوات لكنها لم تؤدي الى حل قضية الشرق الاوسط.