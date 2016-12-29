ترامب:اسرائيل تتلقى معاملة غير عادلة بالامم المتحدة وسنغيير هذا الوضع

بيت لحم/PNN/قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اسرائيل تعرضت لموقف غير عادل في مجلس الامن الدولي ومؤسسات الامم المتحدة وانه لا بد من تصحيح هذا الموقف.

ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة تصريحات نسبت للرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الليلة الماضية قال فيها ان قرارات الامم المتحدة لن تحل الواقع المعقد على الارض وان المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل الى اتفاق مشيرا الى ان هناك العديد من القرارات السابقة والصادرة منذ سنوات لكنها لم تؤدي الى حل قضية الشرق الاوسط.

واضاف ترامب في حديث للصحفيين خارج منزله في ولاية فلوريدا”أنا علاقات وثيقة جدا مع اسرائيل التي تتعرض لحملة قاسية وغير عادلة من قبل المؤسسات الدولية وعلى راسها الامم المتحدة.

وقال ترامب “اعتقد ان اسرائيل تواجه موقف غير عادل جدا من جانب كثير من الناس مضيفا:” الى القرارات التي اتخذت في الأمم المتحدة، وعددها عشرين قرارا بالاضافة الى الانتقادات التي تواجهها اسرائيل من كثير من البلدان وهذه امور رهيبة لكن كل هذه القرارات لم تنتج حلا “.