سر رغبة أتلتيكو مدريد في انتقال دي خيا للريال

اتلتيكو/PNN- انتشرت في الفترة الأخيرة، تقارير عديدة ربطت نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا، حارس نادي تشيلسي الحالي، كما ارتبط اسم الملكي في المواسم السابقة أيضًا بالتعاقد مع حارس مانشستر يونايتد الحالي دي خيا.

وقال المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، إنه يتفهم رغبة ريال مدريد بالتوقيع مع حارسي الفريق السابقين، لكنه يُفضل أن يتعاقد الملكي مع الإسباني الدولي دي خيا.

وبرر المدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد جيل مارين، هذه الرغبة، وأكد أن أتلتيكو سوف يحصل على أموال جراء انتقال دي خيا إلى ريال مدريد.

وقال جيل مارين في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية “لن أشعر بالضيق إذا تعاقد ريال مدريد مع دي خيا أو كورتوا، لكنني أفضل أن يكون الأول لأننا نملك 50 بالمئة من رسوم بيعه”.

وأضاف “كورتوا حارس عظيم وأعتقد أنه يجب أن يبقى في تشيلسي، لكن لو ذهب فلن تكون هذه خيانة لأتلتيكو مدريد والجمهور أيضًا لن يعتبرها كذلك”.

يذكر أن كورتوا قضى 3 مواسم على سبيل الإعارة في نادي أتلتيكو مدريد، وخسر معهم نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أمام ريال مدريد.

يذكر أن آخر التقارير أفادت أن كورتوا يريد العودة مرة أخرى إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: كووورة.