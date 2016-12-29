تشافي: ريال مدريد نادٍ عظيم

أكد تشافي هيرنانديز، نجم وسط فريق برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، أن ريال مدريد نادٍ عظيم، ودائمًا ما يسبب الضغط على خصمه اللدود برشلونة.

وخاض تشافي، أمس الأربعاء، مباراة ودية مع منتخب كتالونيا لكرة القدم، أمام نظيره التونسي، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج عن طريق ركلات الجزاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).

وقال تشافي، في تصريحات عقب المباراة، نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه متفائل بفرص ناديه السابق برشلونة في تحقيق لقب الليجا هذا الموسم، رغم اعترافه بأن المنافسة سوف تكون صعبة للغاية مع ريال مدريد.

وأضاف “ريال مدريد لم يفقد الأمل حتى نهاية مباراة الكلاسيكو، وقاتل حتى النهاية، لقد كانت نتيجة عادلة”.

ويشير النجم الإسباني إلى المباراة التي فشل فيها برشلونة في الحفاظ على تقدمه بهدف لويس سواريز، وسمح لسيرجيو راموس بإدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة، يوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الليجا.

وتابع “من الناحية التاريخية، ريال مدريد فاز بكل شيء، وسوف يستمر في الفوز لأنه نادٍ عظيم، ودائمًا ما يضع برشلونة تحت الضغط”.

وتحدث تشافي عن خسارته للكرة الذهبية في عام 2010، حينما توج بها زميله في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه لا ينزعج على الإطلاق من هذا الأمر.

وأوضح “في عام 2010 استحق ميسي لقب الكرة الذهبية، فلم تكن قريبة مني على الإطلاق.. بالنسبة لي، هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفي التاريخ”.

وأردف لاعب السد “لم أتخيل أبدًا أن أكون معه بجانب أندريس إنييستا على منصة التتويج”.

وعن مستقبل لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، قال تشافي إن الضغط المستمر من الممكن أن يسبب المعاناة لأي مدرب، مشيرًا إلى أن نفس الشيء حدث في عهد بيب جوارديولا.

واختتم حديثه قائلا “إنريكي يستمتع بتدريب برشلونة، لكنه يعاني أيضًا، ومن الطبيعي أن تدريب فريق مثل برشلونة قد يؤثر سلبًا على أي مدرب”.