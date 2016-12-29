لك الله يا قدس

بقلم/ ناريمان عواد

كيف يمكن ان نصور تجليات الروح في لحظة غضب عارمة او في مواجهة خطر داهم لا شك ان الموقف المعلن هو استفزاز كل عوامل الدفاع عن الذات في مواجهة الخطر الداهم الذي يستهدف الوجود والحياة الانسانية .

كيف يمكن لمواطن ولد في مدينة القدس وعاش في أزقتها وحواريها كل سنين عمره ،ان يلاحق من اجهزة الاحتلال من الارنونا الى مؤسسة التامين الوطني الى كافة الاجهزة التي تستهدف المواطن الفلسطيني وبقاءه لاثبات وجوده فيها ، ان عتب شديد يوجه للسلطة الوطنية واجهزتها ومؤسساتها ان تترك المواطن المقدسي وحيدا بينما تنهشه اجهزة الاحتلال ومؤسساتها القمعية .

الى متى يترك المواطن المقدسي وحيدا في مواجهته للرياح العاتية ولاستهداف وجوده في المدينة المقدسة ، سئمنا شعارات باسم القدس ومواطني القدس ، وسئمنا مؤسسات لا تعمل ولا تفي بالغرض ، القدس تأن تحت وابل القمع والاستهداف ، القدس تان تحت اعاصير القمع والملاحقة ، القدس تأن والمواطن المقدسي يستنزف روحه وقوت يومه أمام بوابات الذل والعار في مؤسسة التامين الوطني او ضريبة الارنونا او مكتب العمل للحصول على فتات او للابقاء على حقه في العلاج الصحي بينما نشاهد كل يوم تعيينات باسم القدس لا تحقق الا النذر اليسير من الانجازات التي كنا نتمنى ان تكون سيف حماية للدفاع عن بقاء الانسان المقدسي ، بينما تخلوا جيوب المقدسيين من قوت يومهم ورزقهم التي يبددوها للحفاظ على بقاءهم في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وتسرب مواطني القدس من المدارس والتحاقهم بسوق عمل يستنزفهم .

واذا كان من موقف يمكن ان نقدره ونلتفت اليه باحترام وتقدير هو الالتفات الى الكوارث التي تحدث في مدينة القدس من هدم للبيوت وملاحقة مواطنيها واعتقالهم والتنكيل بهم ومتابعتها بشكل حثيث .والا لمن يترك المقسيون ؟، لا يحتاج المقدسيون الى هبات هنا وهناك ، يحتاجوا الى وقفة جادة ومسؤولة ، وتعيين من اهم اكثر احساسا بعذابات المواطنين المقدسيين والدفاع عنهم بكل شراسة .

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