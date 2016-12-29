تربية قلقيلية تعقد دورة في المسرح المدرسي

قلقيلية/PNN- نفذت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية دورة في المسرح المدرسي لخمس وعشرين مدرسة من مدارسها الثانوية والأساسية العليا وذلك على مدار خمسة أيام وبواقع خمس وعشرين ساعة تدريبية تلقى فيها المتدربين تدريبا عمليا مكثفا على فنون المسرح المدرسي وكيفية إعداد مسرحيات وماهية شروطها ومعايير تقييمها وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الأنشطة الثقافية والتي وضعت لتكون منسجمة مع خطة الإدارة العامة للنشاطات الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي لهذا العام ، وقد افتتحت الدورة نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم التي قالت ان مثل هذه الدورات تهيئ وجود معلمين قادرين على تشكيل نواة للمسرح المدرسي يراعى ميول الطلبة ويكشف عن مواهبهم بالإضافة إلى أهمية دور الدراما في التعليم وقالت ان أهمية المسرح تكمن كونه أهم الفنون الأدائية والذي يجذب المشاهد إلى العديد من القضايا الهامة في جميع نواحي الحياة المختلفة شاكرة مدرسة بنات الشارقة الأساسية ممثلة بمديرتها منى داود على استضافتها لهذه الدورة .

وأشاررئيس قسم النشاطات والمشرف على الدورة معاذ نزال الى ان هدف هذه الدورة هو تدريب المعلمين على كيفية إعداد مسرحيات ضمن شروط ومعايير محددة وان هذه الدورة تأتي امتدادا لدورات سابقة كانت فد عقدت من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في وقت سابق من هذا العام وأضاف بان المتدربين سيكونون المشرفين على النشاط المدرسي في مدارسهم وانه سيتم إنشاء أندية دراما في تلك المدارس .

من جانبها قالت ضياء نصار مشرفة المرشدات والمدربة في المشروع ان المتدربين الآن قادرين على تمييز العمل المسرحي كفن بعيدا عن التعليم وان هذه المدارس ستشارك في مسابقة العمل المسرحي والتي ستعقد في شهر شباط من العام القادم على مستوى المديرية والتي سيتمحور عنوانها ” احلم ان أكون ” .