جامعة الأقصى تنهي استعداداتها لعقد للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 2016/2017

رام الله/PNN- أنهت جامعة الأقصى الاستعدادات لعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016/2017 والمقرر بدء انعقادها صباح يوم الاثنين الموافق الثاني من يناير 2017 وتستمر حتى يوم 23/1 من نفس الشهر.

من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أ. د. على حامد الأسطل أن الجامعة بكافة فروعها أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات مضيفا أن حوالي 20,494 ألف طالباً وطالبة سيتقدمون للامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول2016/2017، مبينا أنه تم جدولة امتحانات المساقات بطريقة محوسبة بحيث يتم توفير كل ما يلزم من معلومات للجان الامتحانية والطلبة، موضحاً أن الشئون الأكاديمية سعت إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لتأدية امتحاناتهم في جو أكاديمي مميز، ووسط استعدادات متكاملة هيأتها إدارة الجامعة، متمنياً لهم النجاح والتوفيق.

من جانبه أثنى القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور محمد رضوان على الهيئتين الأكاديمية والإدارية لتمكنهم من إتمام الفصل الدراسي الأول في موعده المحدد وتجهيز كافة الاستعدادات لعقد الامتحانات النهائية، وتهيئة جميع الظروف والأجواء الملائمة للطلبة ليتمكنوا من تقديم الامتحانات بكل يسر وسهولة، داعيا الطلبة إلى المزيد من الجد والاجتهاد والمثابرة في الدراسة ، متمنياً لهم النجاح