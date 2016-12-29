في الكنيست: حزان ينعت غلؤون بالخائنة وترد عليه

القدس/PNN- قالت صحيقة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الخميس، انه خلال الجلسة العاصفة التي عقدتها لجنة التعليم البرلمانية الاسرائيلية امس، لمناقشة نية وزير التعليم الاسرائيلي سن قانون يمنع دخول حركة “يكسرون الصمت” الى المدارس، نعت النائب اورون حزان (الليكود) رئيسة حركة ميرتس، زهافا غلؤون، بالخائنة، فردت عليه: “انت قواد بختم من المحكمة”. وامر رئيس اللجنة يعقوب مرجي (شاس) خلال النقاش العاصف باخراج ستة نواب من القاعة.

وقالت غلؤون خلال النقاش ان “حركة يكسرون الصمت هي تنظيم وطني وكل ما يسعى اليه من يعارضونها هو وجود جهاز تعليمي جبان لا يواجه الانتقادات”. وعندها صرخ بها حزان: انت خائنة، فردت عليه: “اولادنا يحاربون ليس اقل منكم، ويقتلون ليس اقل. اذا كنت انا خائنة فأنت قواد مع ختم من المحكمة”.