وكيل وزارة الداخلية يستقبل رئيس ديوان الموظفين العام

رام الله/PNN- استقبل وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور في مكتبه رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد وتناول الحديث تعزيز التعاون بين الوزارة وديوان الموظفين ثم قاما بافتتاح ورشة العمل الخاصة بمناقشة بطاقة الوصف الوظيفي للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وشارك فيها المدراء العامون ورؤساء الوحدات في الوزارة وفريق من ديوان الموظفين العام .

وفي بداية الورشة رحب منصور برئيس ديوان الموظفين وصحبه ونقل للحضور تحيات دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله مشيداً بجهود ديوان الموظفين العام في تطوير نظام الخدمة المدنية في دولة فلسطين ، وقد احرز تقدما ملموساً في مجال التطوير الاداري وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس علمية ، حيث أصبح يضاهي بمستوى أدائه الدول المتقدمة.

ومن خلال اعداد بطاقة الوصف الوظيفي يمكن تحديد مهام ومتطلبات كل وظيفة حتى لا يحدث تداخل في الصلاحيات ، ويساعد ذلك في دقة اختيار المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة ، وهذا من شأنه اجراء تقييم عملي لاداء الموظفين ، وكل ذلك من أجل ضمان تقديم أفضل خدمات لابناء شعبنا المعطاء.

ومن جانبه ثمن أبو زيد خطوات وزارة الداخلية الهادفة الى رفع قدرات العاملين في الوزارة وتطوير الاداء في دوائرها المختلفة ، وشكر الوزارة على تعاونها مع ديوان الموظفين لانجاز مشروع بطاقة الوصف الوظيفي ، وأهمية تطبيقها في مؤسسات الدولة وان هذا العمل يسهم في تفعيل أداء الموظف للمهام الموكلة له ، وتحديد نقاط الضعف واحتياجه للتدريب اللازم من أجل تطوير مهاراته.

واضاف أبو زيد أن ديوان الموظفين في دولة فلسطين اصبح قادراً على تقديم خبراته للدول الأخرى.

وقد حضر حفل الافتتاح الوكيل المساعد للاحوال المدنية والجوازات يوسف حرب.