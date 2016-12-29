الشاباك يدعي اعتقال ناشط حمساوي “وفر الكثير من المعلومات حول الانفاق”

القدس/PNN- قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الخميس، ان جهاز الشاباك الاسرائيلي كشف نبأ اعتقال الناشط الفلسطيني بلال رزاينة (24 عاما) الذي ينتمي الى الذراع العسكري لحماس، بعد قيامه باجتياز الحدود الى اسرائيل في الشهر الماضي. وحسب الشاباك فقد سلم بلال خلال التحقيق معه الكثير من المعلومات حول نشاط حماس في مجال حفر الانفاق وحول مواقع عسكرية لحماس ونشاطه كقناص في حماس، وكذلك معلومات حول نشطاء ارهاب آخرين في حماس والجهاد الاسلامي. وتم يوم امس تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده.

وتنسب لائحة الاتهام التي تم تقديمها الى المحكمة المركزية في بئر السبع، لرزاينة، ارتكاب مخالفات امنية، كالعضوية والنشاط في تنظيم غير قانوني ومخالفات اسلحة. ويشار الى ان بلال هو شقيق مصطفى رزاينة، رئيس جهاز الامن الداخلي لحماس في شمال قطاع غزة. ويستدل من التحقيق معه انه ضالع في نشاط ارهابي كبير، شمل التدريب على القنص وحفر الانفاق.

كما يستدل من التحقيق انه خلال حرب الجرف الصامد، اختبأ شقيقه ومسؤولين آخرين من حماس في مستشفى كمال عدوان في القطاع، وادارا الحرب من هناك. وخلال الحرب عمل بلال موفدا لنقل الرسائل بين شقيقه وكبار المسؤولين في حماس. وقال ان مسؤولين في الامن الداخلي اداروا الحرب من داخل بيوت المدنيين.

وقال الشاباك ان المعلومات التي وفرها حول استخدام حماس للمباني المدنية لدفع النشاط الارهابي هو مثال اخر على الخرق المتكرر لمبادئ القانون الدولي من قبل حماس والتنظيمات الارهابية في قطاع غزة.