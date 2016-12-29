التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم المدارس في فلسطين

رام الله/PNN- وقعت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة القدس الشريف، اليوم الخميس بمدينة رام الله، مذكرة تفاهم لدعم المدارس في فلسطين وذلك من خلال التوأمة بينها وبين المدارس الهولندية الإسلامية.

وقال وزير التربية والتعليم صبري صيدم إن الاتفاقية تهدف الى توفير احتياجات المدارس الواقعة في المناطق المهمشة، والتي تعيش ظروفا صعبة، جراء الاعتداءات والمحاولات الاسرائيلية في تدميرها.

وأشاد بالدور التكاملي والشراكة ما بين الوزارة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان “الذي يدل على مدى الالتحام الفلسطيني والسعي باتجاه توفير الامكانيات الأساسية المطلوبة لمدارسنا جميعا”.

بدوره، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أهمية هذه الخطوة “التي تسعى لتطوير المدارس الواقعة في المناطق “ج” والمناطق المهمشة، والتي تعتبر مستهدفة من قبل الاحتلال، حيث يتم هدم الكثير من الغرف الصفية فيها كل عام مثل مدرسة أبو نوار وسوسيا ومدرسة طانا والخان الاحمر”.

وأوضح أنه سيتم تأهيل هذه المدارس وإعادة بناء ما هدم فيها، اضافة إلى مساعدة الطلبة وتوفير الحقائب المدرسية وتدريب العديد من الكوادر.

في هذا السياق، أشار رئيس مؤسسة القدس الشريف- هولندا عبد المجيد خيرون الى أنه سيتم تغطية احتياجات 56 مدرسة، من غرف صفية وتدريبية، ونقل الخبرات بين المدارس الهولندية الاسلامية والمدراس الفلسطينية.