تنميل الأرجل قد لا يكون عابراً تعرّفي إلى الأسباب والعلاجات

التنميل أو الخدر شعور غريب يشعر به الأشخاص بعد الجلوس على الساقين أو الارتخاء والنوم على اليدين، وقد يشعرون به في أي جزء آخر من أجسامهم كالقدمين والذراعين وغيرهما من الأعضاء. وتتعدد أسباب التنميل، لكنَّه عادة يظهر نتيجة القيام بحركة غير طبيعية. ويرى العديد من الباحثين أنَّ هذا النوع من الحالات أصبح منتشراً إلى حدٍّ كبير، ما يثير مخاوف عديدة من اختلاف أسبابه.

“سيدتي نت” تلتقي اختصاصي جراحة العظام بمستشفى الجدعاني بجدَّة، الدكتور علي عيد، للتعرّف إلى أسباب التنميل والعلاجات، فعدّد بداية الأسباب كالآتي:

1ـ قلة الحركة على سبيل المثال عند الجلوس أو الوقوف في مكان واحد لفترة طويلة.

2ـ الجلوس في وضعية الساقين فوق بعضهما البعض.

3ـ النوم على الذراع.

4ـ تعرُّض العضلات لإجهاد بدني أو تمارين رياضيَّة قاسية.

5ـ وجود التهاب في عضلات أو أعصاب الرجلين أو تمزُّقات داخليَّة أو بعض أنواع التهابات المفاصل كالالتهاب الروماتويدي.

6ـ التقدُّم في السن يُفقد العضلات قوتها عند الرجال والنساء.

7ـ بعض أمراض الأوعية الدمويَّة أو مشاكل في الشرايين أو التهابات الأوردة أو مرض تجلط الدم.

8ـ الجلطات الدمويَّة في الأوردة القريبة من السطح أو العميقة.

9ـ الإصابة ببعض الأمراض العضويَّة كمرض السكري والضغط أو بعض الاضطرابات في إفراز الهورمونات في الجسم أو مرض هشاشة العظام.

10-أمراض العمود الفقري وفتق النواة اللبية (الديسك) والاعتلال الغضروفي في 90 بالمائة من الحالات.

11ـ فقر الدم (الأنيميا) الناتج عن نقص في معدن الحديد أو فيتامين “دي” D أو فيتامينات أخرى مثل “بي12 “B12 و”بي6” B6 وهو سبب شائع.

وعدّد الدكتور علي عيد أساليب العلاج المتبعة في حالات تنميل الأرجل وفقاً للآتي:

1ـ ممارسة التمارين الرياضيَّة الخفيفة من أجل تحفيز الدورة الدمويَّة، وتجنُّب الإصابة بالتنميل الناتج في بعض الأحيان عن قلة الحركة والجلوس الطويل.

2ـ العلاج الطبيعي يعتبر واحداً من أهم الأساليب المستخدمة لعلاج مشاكل الأعصاب والمفاصل والعضلات بما فيها تنميل الرجلين.

3ـ القيام بتمارين استرخاء ويوغا لتخفيف التنميل وترخية العضلات والأعصاب وتسهيل مرور الدم المحمّل بالأوكسجين داخل الأوردة والأوعيَّة الدمويَّة في الساقين.

4ـ علاج الأمراض المسؤولة عن التنميل بالعقاقير الدوائية التي يصفها الطبيب المختص، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب الهورمونات أو التهاب المفاصل.

5ـ التركيز على تناول الغذاء السليم، وخصوصًا العناصر الغذائية التي تحتوي على معدن المغنيسيوم الذي ينشّط الدورة الدمويَّة في الأوردة والأوعية الدمويَّة، والذي يعدُّ منظماً طبيعياً للقلب، ويمنع الشعور بالخدر والتنميل.