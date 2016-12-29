الإحصاء: ارتفاع طفيف في أسعار المنتج خلال تشرين الثاني الماضي

رام الله/ PNN- ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعا طفيفا نسبته 0.05% خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة مع شهر تشرين الأول 2016.

وبلغ الرقم القياسي العام 102.24 خلال تشرين الثاني مقارنة ب102.19 خلال تشرين الأول (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

ووفق بيان “الإحصاء”، بهذا الخصوص والمنشور اليوم الخميس، فإن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.08%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 102.44 خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة ب 102.36 خلال شهر تشرين الأول 2016 (شهر الأساس كانون الأول 2015 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضا طفيفا مقداره 0.05%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 101.51 خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بـ101.56 خلال شهر تشرين الأول 2016 (شهر الأساس كانون الأول 2015=100).

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 5.18%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 5.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا نسبته 0.55% خلال شهر تشرين الثاني 2016 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضا مقداره 1.80%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 12.53%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 1.38%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 1.91%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.31%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 21.02%.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضا مقداره 0.21%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بمقدار 2.35%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.90%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 0.71%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجص بمقدار 0.69%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.20%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 1.01%، وأسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.58%.