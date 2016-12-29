بلدية الزبابدة تنفذ يوما طبيا للأطفال بالتعاون مع المستشفى الميداني الأردني

جنين / PNN – نفذت بلدية الزبابدة يوما طبيا لأطفال البلدية بالتعاون مع المستشفى الميداني الأردني في قاعة جمعية الزبابدة الخيرية وسط البلدة.

وقال رامي دعيبس مدير العلاقات العامة في البلدية إن هذا النشاط الذي نفذته البلدية يأتي ضمن نشاطات برنامج التأهيل المجتمعي في بلدية الزبابدة والذي تنفذ من خلاله العديد من الأنشطة التي تهم مواطني البلدة من أيام طبية أو توفير أدوية أو مستلزمات للمسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة شاكرا باسم رئيس وأعضاء المجلس البلدي وكافة أهالي البلدة مدير المستشفى والطاقم الطبي على هذا اليوم متمنيا لهم الاستمرار في العمل وخدمة مواطني المحافظة

بدورها أكدت رشا عواد موظفة التأهيل المجتمعي في بلدية الزبابدة أن هذا النشاط استهدف أطفال البلدة وتوفير عدد من أصناف الأدوية لهم خاصة في ظل الأجواء الباردة والأمراض التي تصيب الأطفال جراء ذلك حيث تم الكشف عن العديد من الحالات وعلاجها من قبل أطباء المستشفى الميداني الأردني المشاركين في النشاط.

من جانبهم فقد قال د. رامي قندح مدير المستشفى الميداني الأردني في جنين على استعداد المستشفى دائما لتقديم العلاج للمواطنين وترتيب أيام طبية أخرى في المستقبل لقطاعات أخرى شاكرا الجميع لمساهمتهم في هذا النشاط ومتمنيا السلامة للجميع.

يذكر أن الفريق الطبي الموجود حاليا هو الفريق رقم “113” الذي يعمل في المستشفى الميداني الأردني في جنين منذ إقامته حيث شارك في هذا اليوم بالإضافة إلى مدير المستشفى د . رامي قندح الدكتور محمد بطاينه أخصائي أطفال حيث وفر الفريق أدويه مجانية لكافة الحالات المرضية التي شاركت في اليوم الطبي.