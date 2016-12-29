د.غنام تستقبل وزير التنمية الاجتماعية والناطق باسم الحكومة تعزيزا للتعاون المشترك

رام الله/ PNN- استقبلت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام في مكتبها اليوم وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر بحضور عدد من كادر المؤسستين، إضافة لاستقبالها الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود تعزيزا للتعاون المشترك وللتباحث في عدة قضايا تهم المواطن.

وأكدت غنام خلال لقائها وزير التنمية الاجتماعية أهمية وجود برنامج تمكين اقتصادي واجتماعي للأسر الفقيرة والمحتاجة وايجاد مشاريع انتاجية دائمة ومنظمة بالتنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات الشريكة.

وبينت المحافظ غنام خصوصية محافظة رام الله والبيرة كونها محطا لكافة الوافدين من محافظات أخرى وما يتطلبه ذلك من عمل مضاعف وبحث مكثف لضمان انصاف اصحاب الحاجة ودعمهم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم.

وأشادت المحافظ بمديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة وطاقم المديرية والوزارة وتواصلهم الدائم والبناء مع المحافظة كونهم جزء اصيل من المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ، مشيرة أن التنسيق المشترك والتعاون الدائم يفرز نتائج ايجابية تصب بصالح المواطن.

وحيت المحافظ غنام القطاع الخاص الفلسطيني وشبكة اصدقاء المحافظة والذين يقومون بأدوار ريادية خدمة للفئات الأقل حظا في المجتمع، مشيرة إلى أن الإحتياج في المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كبير وبحاجة لتكامل مثمر بين الجميع تلبية للمواطن واحتياجاته.

ولفتت المحافظ غنام إلى أن المحافظة تعطي أولوية خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة وللمسنين والأسر الفقيرة ولقطاعي المرأة والشباب مبينة أن مؤسسات المحافظة الأهلية والتي تعتني أيضا بهذهالقطاعات تستحق الدعم والمؤازرة لاستكمال حلقات العمل المشترك بشكل يليق بتضحيات شعبنا.

وثمّنت غنام الجهود والمساعي التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في مجتمعنا، والعمل على تمكين الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة جاهزية المحافظة الدائمة للتعاون مع الوزارة بكل ما يتعلق بمساندة المواطن والمجتمع.

بدوره أشاد الوزير الشاعر بجهود محافظة رام الله والبيرة ومحافظها د.ليلى غنام للنهوض بواقع المحافظة والعمل على ايجاد تنمية مستدامة في مخلف المجالات. مؤكدا ان وزارة التنمية الاجتماعية تبذل كل ما بوسعها لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، وذلك من خلال توفير برامج عمل حديثة ولجان فنية لدراسة الواقع وتحديد الاحتياجات من مشاريع للبناء عليها مع المؤسسات الداعمة والشريكة.

واعتبر الوزير الشاعر أن البوابة الموحدة والمديريات الالكترونية التي دأبت الوزارة على تنفيذها ستساهم في تنظيم الخدمات الاجتماعية بحيث الوصول الى قاعدة بيانات منظمة وبمتناول اليد لكافة المؤسسات الشريكة كل باختصاصه مع ضمان خصوصية المواطنين.

وبين الوزير ان التكامل بين المحافظات والمديريات يساهم مساهمات ايجابية لصالح الخدمات المقدمة للمواطن، معبرا عن اعتزازه بهذا التكامل المثمر.