النائب العام يترأس اجتماعا لرؤساء النيابة العامة والنيابات المتخصصة

رام الله/ PNN- ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم الخميس اجتماعا لرؤساء النيابة العامة في المحافظات ورؤساء النيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، وذلك بحضور مساعد النائب العام الاستاذ أشرف عريقات.

وناقش الاجتماع أهم التحديات والانجازات التي قدمها رؤساء النيابة العامة ورؤساء النيابات المتخصصة، وتم استعراض خطط عمل النيابات كافة للحد من تراكم الملفات المدورة في النيابة العامة بالرغم من النقص في عدد اعضاء النيابة العامة وعدم كفايتهم لتحقيق ذلك الهدف، وضرورة العمل على انهاء الملفات المتراكمة بطريقة سليمة وعدم الاخلال بالعدالة الجنائية وحقوق المواطنين لغايات تقديمها للمحكمة المختصة.

من جانبه أكد النائب العام على ضرورة التعاون مع رؤساء المحاكم ومدراء الشرطة بما يصب في مصلحة العمل ويخدم المواطن، مع التأكيد على سرعة الانجاز ومضمون العمل.