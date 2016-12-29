حميد يكرم المؤسسات الإعلامية في الخليل

الخليل/ PNN- كرم محافظ الخليل كامل حميد صباح اليوم الخميس المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية العاملة في محافظة الخليل وذلك لجهودهم خلال الفترة الماضية في أداء رسالتهم وفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات .

وأقيم الحفل في قاعة المحافظة بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وممثلي وزارة الإعلام ورئيس المكتب الحركي للصحفيين موسى الشاعر بالإضافة إلى نائب المحافظ والمدراء العامين في المحافظة حيث افتتح حميد كلمته بالترحيب بالحضور والدعوة بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والإفراج العاجل لكافة الأسرى داخل السجون .

ونقل المحافظ تحيات الرئيس محمود عباس ” أبو مازن ” لكافة الإعلاميين على جهودهم في خدمة القضية الفلسطينية ليس فقط على مستوى المحافظة بل على مستوى الوطن والدفاع عن وطنهم من خلال نقل الحقيقة ليشاهدها العالم بأسره رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بعملهم والعراقيل التي يضعها الاحتلال أمام أداء رسالتهم الإعلامية .

وأكد حميد أن الإعلام بات شريكا حقيقيا في الساحة وسندا أساسيا من خلال تكامل الأدوار والذي أدى إلى خلص مكان مشرق للإعلام الفلسطيني على مستوى العالم رغم اعتقال الصحفيين من قبل الاحتلال وإغلاق المراكز الإعلامية تحت حجج وذرائع واهية .

ومن ثم استعرض المحافظ الانجازات التي تحققت خلال الأعوام الثلاث الماضية على كافة المستويات والتي كان أخرها توقيع إستراتيجية الأمم المتحدة لتنفيذ مشاريع وخطط في غاية الأهمية بالإضافة إلى اجتماع مجلس الوزراء في المحافظة والزيارات المتكررة لدولة رئيس الوزراء د . رامي الحمد الله والتي كان لها اثر ايجابي كبير ونقلة نوعية في الأداء الحكومي خصوصا في البلدة القديمة والمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال .

وتحدث حميد عن الانجازات الامنية والاستقرار وقوة السلم الاهلي في الخليل بتظافر كافة الجهود والمؤسسات ذات العلاقة ودعا المحافظ في ختام كلمته الى توخي الدقة في التعاطي مع الاخبار المتعلقة بالطقس والمنخفضات الجوية .