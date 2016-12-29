وزارة العمل تغلق ثلاث منشآت قيد الإنشاء في بيتونيا برام الله

رام الله/ PNN- أغلقت وزارة العمل خلال زيارة تفتيشية نفذها طاقم التفتيش من الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل ومديرية عمل رام الله وبالتنسيق مع جهاز شرطة بيتونيا، وبلدية بيتونيا ثلاث منشآت قيد الإنشاء، وذلك لعدم التزامها بشروط السلامة والصحة المهنية لقطاع الإنشاءات، حيث سيستمر الإغلاق لحين اتخاذ التدابير والإصحاحات اللازمة من طرف المنشآت المغلقة.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية المتلاحقة والمستمرة التي تنفذها الوزارة لمتابعة سير إلتزام قطاع الإنشاءت بشروط السلامة والصحة المهنية لتجنب المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل في مكان العمل حفاظاً على سلامته، وللحد من عدد الإصابات المتزايد في هذا القطاع والسعي إلى إلتزام أصحاب العمل، بإتباع إشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل منشأة.