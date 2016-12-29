حركة فتح بالخليل تنظم وقفة تضامنية مع الأردن الشقيق في تأبين شهداء الكرك

الخليل/ PNN- نظمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني”فتح” إقليم وسط الخليل، مساء يوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الاْردن الشقيق في تأبين شهداء الكرك.

واستقبلت حركة فتح وعلى رأسها أمين سر الإقليم عماد خرواط، ولجنة أعضاء الإقليم الوفود والحضور المتضامنين من جماهير وعائلات وعشائر الخليل في رابطة الجامعيين ، وعلى رأسهم عطوفة محافظ محافظة الخليل كامل حميد، وسعادة مستشار الملك ” عبد الناصر نصّار، وسعادة العميد ضيف الله العزة، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء المؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية، وعدد من الشخصيات الاعتبارية في محافظات الوطن.

وتخللت الوقفة العديد من الكلمات تحدث خلالها كل من محافظ الخليل كامل حميد، وكلمة حركة فتح ألقاها المحامي عضو الإقليم أمجد أبو عصب،وكلمة من الاستاذ محمد عمران القواسمي، وكلمه الأجهزة الأمنية ألقاها العقيد سفيان المحتسب، وكلمات لعدد من رؤساء البلديات، وتضمنت الكلمات تعزية للأردنيين ملكاً وحكومة وشعباً في شهداء أبناء الشعب الأردني الشقيق من العسكريين والمدنيين، الذين ارتقوا إثر الأحداث الإرهابية التي تعرض لها الأردن مؤخرا، واستهدفت الأشقاء الآمنين من أبناء محافظة الكرك.

أشار أمين سر إقليم حركة فتح عماد خرواط،: “بأننا نفتخر بالأردن العربي الشقيق وبقيادته الهاشمية وشعبه العظيم، وان الأردن هي بمثابة الرئة والروح ومكانها القلب” .

وأشار المتحدثون، ان استقرار الأردن وأمنه وسلام شعبه هو يمثل الأمان لفلسطين، وبأننا نشجب وندين أي اعتداء قد يمس بأمن واستقرار الأردن.

وأضاف المتحدثون: بأهمية الأردن والتي تمثل بوابتنا للعالم، وسنبقى جسداً وبلداً واحداً وما بصيب الأردن هو مصاب لنا ، وأكدا على عمق العلاقة ومتانتها والتنسيق الدائم ما بين البلدين بقيادة العاهل الأردني عبد الله بن الحسين ، والسيد الرئيس محمود عباس، وهما قائمين ومساندين للحقوق وللعدالة الإنسانية ومؤمنين بتوفير العيش الكريم لكافة أبناء الشعوب العربية وسيما للشعب الفلسطيني وحتى تحقيق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .

وبأن عروبتنا التي أوجعت بالقتل والدمار والتآمر عليها لن تبقى بوجه متعب، بل هي رمز عزة وفخارها وعزتها لن تهزم .

تولى العرافة أمين سر منطقة البلدة القديمة مهند الجعبري ، وكما تخلل الوقفة قصيدة تحمل مشاعر الالم في إراقة الدم العربي القتها الكاتبة والشاعرة أسمى وزوز وقدمت خلالها الشكر لعطوفة محافظ محافظة الخليل ولسعادة مستشار الملك ” عبد الناصر نصّار، وسعادة العميد ضيف الله العزة ” .