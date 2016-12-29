وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

البيرة/ PNN- اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية التطويرية، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مع رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية لكل من (سنجل، والنويعمة والديوك الفوقا، والساوية).

وأكد الاعرج أهمية دور الهيئات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة كافة احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى أهمية الخروج عن الأدوار التقليدية والشروع بتنفيذ وإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في زيادة الإيرادات لها بحيث تمكنها من تعزيز أدوارها وتمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

وأشار الأعرج إلى ضرورة متابعة مجالس الهيئات المحلية لكافة الجوانب الإدارية والمالية المتعلقة بعمل هذه المجالس من أجل تقليل النفقات وزيادة الإيرادات وتشجيع المبادرات الريادية الخلاقة وتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي وزيادة ثقته بدور المجالس البلدية والمحلية في خدمة كافة شرائح المجتمع والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لهم.

وقال الأعرج “إن الوزارة وكافة طواقمها العاملة ومديرياتها تعمل جاهدة على متابعة كافة احتياجات الهيئات المحلية والتنسيق معها من أجل تحديد الأولويات في المشاريع ذات الحاجة الملحة بالتنفيذ، مشيراً إلى سعي الوزارة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مثل هذه المشاريع التطويرية التنموية بالتنسيق مع كافة الجهات والدول المانحة”.