زيارة وفد من سلطة النقد للبنك المركزي العُماني

رام الله/ PNN- قام وفد من سلطة النقد الفلسطينية ويرأسه مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي د. رياض أبو شحادة بزيارة إلى البنك المركزي العُماني وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين سلطة النقد والبنك المركزي العُماني في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما في مجال المحافظة على الاستقرار المالي ، وضمن جهودها الرامية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية وبحث آفاق وسبل التعاون مع المصارف المركزية العربية والدولية.

وقد اطلع الوفد على التجربة الرائدة للبنك المركزي العُماني في مجال الاستقرار المالي وعلى إنجازات البنك المركزي في المجالات المتعددة الأخرى، كما قام الوفد باطلاع الجانب العُماني على منجزات سلطة النقد خلال الفترات الماضية وعلى الخطط المستقبلية لا سيما التحول لبنك مركزي كامل الصلاحيات، وفي نهاية الزيارة اتفق الطرفان على استمرار التعاون مستقبلاً وتبادل التجارب والمعلومات.

هذا ومن المعلوم ان سلطة النقد وخلال الفترات القريبة الماضية قد دأبت على توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من المصارف المركزي العربية والدولية وذلك في مسعاها لتطوير قدراتها الفنية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.