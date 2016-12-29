محكمة استئناف رام الله تصدر أحكاماً في قضايا جنائية

رام الله/ PNN- أصدرت محكمة استئناف رام الله اليوم، أحكاما في قضايا قتل عمد، سرقة بالاشتراك، هتك عرض، خيانة، وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيل نيابة الاستئناف أ.فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

حيث أدانت محكمة الاستئناف (ع.ب) بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 327/4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (و.ف) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات.

فيما أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالحبس مدة سنتين و نصف على المتهم (أ.س) عن تهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات، وايضا أصدرت المحكمة حكما عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات على المتهمين (ن.ش) و (ر.ع) وحكمت عليهما بالحبس مدة سنة ونصف، فيما أدانت المتهم (ج.ا) بتهمة التدخل بالسرقة خلافا لأحكام المادة 80/2/ه بدلالة المادة 401 والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين، وللمصالحة وعملا بالمادة 99/3 تم تخفيضها الى سنة، وكذلك اصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ر.ث) عن تهمة السرقة خلافا للمادة 404/1 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 3 سنوات وتخفيضها الى سنة.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (م.أ) بتهمة تعاطي مولد مخدرة وترويجها وأعمال الشدة وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.