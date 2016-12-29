الحكومة الإيطالية تؤكد أهمية حل الدولتين من خلال المفاوضات

رام الله/ PNN- أكدت الحكومة الايطالية أهمية التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين من خلال المفاوضات.

جاء ذلك على لسان رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الخميس، في مقر البرلمان الإيطالي “أن ايطاليا تؤكد أهمية الطريق الوحيد، طريق حل الدولتين دولة فلسطين، ودولة اسرائيل، تعيشان جنبا الى جنب بسلام”.

وأضاف، إن أعضاء المجتمع الدولي أجمعوا على خيار طريق حل الدولتين من أجل السلام، ومن خلال المفاوضات، وإن سياسة الاستيطان تعرقل مسار حل الدولتين، موضحا أن إيطاليا ترى أن المستوطنات الإسرائيلية لا تخدم عملية السلام، وعزل إسرائيل دبلوماسيا لن يساعد على حل الأزمة.