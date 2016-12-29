الاحتلال يصدر (29) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم صحفي

رام الله/ PNN- أصدرت سلطات الاحتلال (29) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور، وذلك في الفترة الواقعة بين 18 و29 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر؛ (11) أمراً جديداً صدرت بحقّ أسرى لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

مشيراً إلى أن الاحتلال جدّد الأمر الإداري بحقّ الصحفي أسامة شاهين، والمعتقل منذ 1 أيلول/ سبتمبر 2016، لمدّة أربعة شهور أخرى.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ كل من:

1- أمير اشتية، نابلس، 4 شهور تمديد

2- أسامة شاهين، الخليل، 4 شهور تمديد

3- إسلام زياد مدني، نابلس، 4 شهور أمر جديد

4- تامر ياسر يغمور، الخليل، 4 شهور تمديد

5- محمد محمود نيروخ، الخليل، 4 شهور تمديد

6- سلامة فتحي مطرية، البيرة، 6 شهور تمديد

7- إياد سلامة دبس، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

8- فتحي محمد عتوم، جنين، 6 شهور أمر جديد

9- حسام خالد تمام، طولكرم، 4 شهور أمر جديد

10- عبد الفتاح فايز سعيد، طولكرم، 6 شهور أمر جديد

11- مراد محمد فشافشة، جنين، 4 شهور تمديد

12- مصعب عاكف استيتية، نابلس، 4 شهور تمديد

13- صالح أمين كميل، جنين، 6 شهور أمر جديد

14- محمد ابراهيم أبو سرحان، بيت لحم، 4 شهور تمديد

15- أحمد ابراهيم زهران، رام الله، 3 شهور تمديد

16- إسلام صالح دار موسى، رام الله، 4 شهور تمديد

17- محمد داود خواجا، رام الله، 6 شهور تمديد

18- مبروك محمود جرار، جنين، 4 شهور تمديد

19- باجس محمود سويطي، الخليل، 4 شهور تمديد

20- أمجد عبد الرازق الرجبي، الخليل، 3 شهور تمديد

21- مأمون أحمد هور، الخليل، 3 شهور تمديد

22- يونس محمد أبو رميلة، الخليل، 4 شهور تمديد

23- سليمان ابراهيم شمالي، رام الله، 3 شهور أمر جديد

24- زياد محمد نواجعة، الخليل، 4 شهور تمديد

25- يوسف محمد أبو لطيفة، رام الله، 4 شهور أمر جديد

26- أحمد نصري صبارنة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

27- سليم محمد أبو عيد، رام الله، 6 شهور أمر جديد

28- أسامة زيد صالح، سلفيت، 4 شهور تمديد

29- عبد الرحمن اسحق حمدان، رام الله، 4 شهور أمر جديد