النائب العام المستشار د. احمد براك يلتقي بنقيب المحامين الفلسطينيين

رام الله / PNN- التقى النائب العام المستشار د.احمد برّاك في مكتبه اليوم الخميس بوفد من نقابة المحامين الفلسطينيين يرأسه نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة، وأمين سر النقابة الاستاذ ربحي قطامش، وكل من السادة المحامين الاستاذ فهد شويكي، والاستاذ موسى الكرد، والاستاذ قصي عواد.

وتمحور الاجتماع حول بحث سبل التعاون والشراكة ما بين النيابة العامة ونقابة المحامين لتعزيز مبدأ سيادة القانون لما فيه مصلحة المواطن خاصة بعد التوقيع مؤخرا على مذكرة تفاهم بين الطرفين من اجل تعزيز التعاون المشترك وتذليل الصعوبات فيما بينهما، خاصة وان الفريقين في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على ارض الواقع سواء في دوائر النيابة او في المحاكم او خلافها من الجهات.

من جانبه أبدى النائب العام ترحيبه بالتعاون بين الطرفين، ودعمه ومساندته لإكمال العمل على أكمل وجه.