بوتفليقة يهنئ الرئيس بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية

رام الله/ PNN- تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، برقية من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة، للتهنئة بالذكرى الـ52 لانطلاق الثورة الفلسطينية.

وقال بوتفلقية في البرقية: فخامة الرئيس وأخي العزيز، ونحن نشارككم بكل فخر واعتزاز إحياءكم هذه المناسبة الغالية، نحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل واستماتته في الدفاع عن أرضه ومقدساته وهويته، وعلى ثباته في دفاعه المشروع لاستعادة حقوقه الوطنية المغتصبة.

وتابع: ولا يفوتني أن أجدد موقف الجزائر الثابت، ودعمها المطلق للشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية من أجل استرجاع حقوقه المشروعة كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس