الرجوب يختتم فعاليات دورة مدربي كرة القدم للمستوى الثاني(B)

رام الله/PNN/ اختتم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الخميس، فعاليات دورة مدربي كرة القدم للمستوى الثاني(B)، التي اقيمت بالتعاون مع الاتحاد الاسيوي للعبة.

وجرت الدورة على مدار 20 يوما في اكاديمية جوزيف بلاتر بالبيرة، باشراف المحاضر الاسيوي نهاد صوقار، ومشاركة 21 مدرباً ومدربة من مختلف محافظات الوطن.

ورحب الرجوب بالمحاضر صوقار، مهنئاً جميع المشاركين لحصولهم على شهادة المشاركة في هذه الدورة، آملاً منهم أن يكونوا عند حسن ظن المحاضر الدولي والجميع وبالمستوى المتوقع ومدركين لأهمية هذه الشهادة.

وأوضح الرجوب أن بداية العام الجديد سيكون هنالك أسس ومعايير لإختيار المشاركين في الدورات التدريبية القادمة، مطالباً الدائرة الفنية بالإتحاد العمل على متابعة جميع المدربين الحاصلين على شهادات التدريب والتأكد من ممارستهم للمهنة، وإعطاء فرصة للإلتحاق بمثل هكذا دورات لمن يستحق ويثبت نفسه على الساحة الرياضية.

وأشار الرجوب إلى ضرورة تطويرالمدرب لنفسه خصوصاً فئة الشباب من خلال المتابعة والإطلاع على التجارب التدريبية العالمية، مؤكدا ًعلى أهمية تسلح المدرب الفلسطيني باللغة الإنجليزية لمواكبة أخر التطورات والإستفادة.

من جانبه ثمن صوقار حرص واشراف الرجوب على انجاح الدورة، معرباً عن سعادته بتواجده في فلسطين، مشيراً إلى أن كرة القدم في منطقة غرب اسيا بحاجة إلى نوعية عالية من الجهد، والإبتعاد عن العشوائية في العمل، مؤكداً على أن تحقيق البطولات بحاجة لمدرب قوي ولاعب متمكن.

وشكر المشارك فايز نصار بإسمه وإسم زملائه اللواء الرجوب على دعمه المتواصل للرياضة الفلسطينية، واعداً المحاضر الدولي ترجمة ما تم تداوله وتعلمه خلال فترة الدورة على أرض الواقع، مقدماً شكره للدائرة الفنية بالإتحاد على اتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في هذه الدورة.