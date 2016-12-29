التربية تزود مدرسة الأمل للمكفوفين في قطاع غزة بورق بريل

رام الله/PNN/بادرت وزارة التربية والتعليم العالي، وعبر الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة بتزويد مدرسة النور والأمل للمكفوفين في قطاع غزة بورق بريل لإستخدام الطلبة المكفوفين، وذلك بدعم من مؤسسة انقاذ الطفل، تأكيداً على سعيها الدائم للتواصل مع القطاع، وتوفير متطلبات المدارس التي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة.

وذكر مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين الإهتمام بمدارس القطاع وخاصة التي تعنى بفئة الطلبة ذوي الإعاقة وترجمة توجيهات الوزير صيدم لمنح مدارس القطاع الإهتمام المفترض وتوفير متطلباتها واحتياجاتها.

وأشاد الحواش بإنتماء العاملين في المدرسة والتي تعتبر المدرسة الحكومية الوحيدة على مستوى القطاع التي تعنى بفئة الطلبة المكفوفين، مؤكداً أن الوزارة ستبادر لتنظيم زيارة إلى قطاع غزة بأقرب وقت بهدف الوقوف على كافة الإحتياجات وآليات دعمها بشكل مستمر.