جنين: الشرطة تلقي القبض على شخصين بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة

جنين /PNN– ضبطت الشرطة، اليوم الخميس، مواد يشتبه بأنها مخدرة بحوزة شخصين في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه أثناء عمل الدورية الاعتيادي لفرع مكافحة المخدرات في إحدى قرى محافظة جنين، تم الاشتباه بسيارة متوقفة على الجهة اليمنى من الطريق وبداخلها شخصان، وقد قامت القوة بتفتيش المركبة وتم العثور على مادة التبغ مخلوطة بمادة يشتبه بأنها مخدرة من نوع الحشيش.

وتابع البيان: تم التحرز على المادة المضبوطة والمشتبه بهما ونقلهما إلى مديرية شرطة المحافظة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.