عيسى محذرا من خطط التهويد: 27 نفقا تحت البلدة القديمة في القدس ومدينة كاملة تحت الأقصى

رام الله /PNN- حذر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، اليوم الخميس، من خطورة الحفريات وتأثيرها المباشر على المباني القائمة وتحديدا على المسجد الأقصى.

وقال عيسى في حديث لإذاعة موطني: توجد اشارات واضحة بأن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لإقامة “اسرائيل الكبرى” على أرض فلسطين، والقدس الكبرى كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرق إلى مخطط هدم المساجد والكنائس المؤدية إلى قلب المسجد الأقصى المبارك، مشددا على خطورة الحفريات والأنفاق وتأثيرها المدمر المباشر على المباني القائمة وعلى المسجد الاقصى.

وكشف عيسى عن حفر 3 أنفاق تم افتتاح واحد منها يوم أمس، الأول يمتد من حي سلوان إلى حائط البراق والثاني من حائط البراق باتجاه المدرسة العمرية بالحي الاسلامي، والثالث من الحي الاسلامي باتجاه الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وتابع: عدد الانفاق تحت البلدة القديمة والقدس بلغ 27 نفقا، تربط المستوطنات ببعضها، والحفريات تحت الأقصى باتت أشبه بالمدينة الكاملة تحت المسجد الاقصى، وهي تأتي في إطار خطة مبرمجة لتهويد المسجد الاقصى المبارك بما فوقه وما تحته.