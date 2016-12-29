التربية تزود مدرسة الأمل للمكفوفين في قطاع غزة بورق بريل

غزة /PNN- بادرت وزارة التربية والتعليم العالي، وعبر الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة بتزويد مدرسة النور والأمل للمكفوفين في قطاع غزة بورق بريل لاستخدام الطلبة المكفوفين، وذلك بدعم من مؤسسة انقاذ الطفل، تأكيدا على سعيها الدائم للتواصل مع القطاع، وتوفير متطلبات المدارس التي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة.

وذكر مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش في بيان صحفي أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين الاهتمام بمدارس القطاع، خاصة التي تعنى بفئة الطلبة ذوي الإعاقة وترجمة توجيهات الوزير صبري صيدم لمنح مدارس القطاع الاهتمام المفترض وتوفير متطلباتها واحتياجاتها.

وأشاد الحواش بانتماء العاملين في المدرسة والتي تعتبر المدرسة الحكومية الوحيدة على مستوى القطاع التي تعنى بفئة الطلبة المكفوفين، مؤكدا أن الوزارة ستبادر لتنظيم زيارة إلى قطاع غزة بأقرب وقت بهدف الوقوف على كافة الاحتياجات وآليات دعمها بشكل مستمر.