هيئة الأسرى تكرم الموظف المثالي ونشطاء التضامن مع الأسرى

رام الله /PNN-كرمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وبالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة ونادي الأسير الفلسطيني، الموظف المتميز والمثالي ونشطاء التضامن مع الأسرى للعام 2016، بحضور رئيس الهيئة الوزير

عيسى قراقع ومحافظ رام الله د. ليلى غنام ورئيس نادي الأسير قدورة فارس وأمين سر حركة فتح في المحافظة موفق سحويل ورئيس اللهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى المحررين امين شومان، وعدد من

عمداء الأسرى المحررين وموظفي نادي الأسير وهيئة الأسرى.

وخلال الحفل الذي أقيم في فندق الزهراء في رام الله ظهر اليوم الخميس، أكد الوزير عيسى قراقع أن الهيئة ستعتمد هذا الحفل كتقليد سنوي، يهدف الى تشجيع التنافس الإيجابي بين الموظفين، وشكر وتقدير

للجنود المخفيين الذين يقضون معظم ساعات يومهم في تضامنهم مع الأسرى ودعمهم ومساندتهم.

وأثنى قراقع على الدور الكبير والجهود المباركة التي يبذلها موظفي نادي الأسير وهيئة الأسرى في خدمة الأسرى وعائلاتهم، مؤكدا على حضور روح التضحية وتحمل المسؤولية تجاه هذه الشريحة التى أفنت

سنين أعمارها من أجل الوطن وحرية شعبه.

من جانبها شكرت د.ليلى غنام القائمين على هذا الحفل، مشيرة الى أن الإهتمام بالموظف وتكريمه يعزز من من روح العطاء لديه، وان مثل هذه الأفكار تصب في مصلحة المؤسسة، متمنية من كافة المسؤولين

أن يلتفتوا لمن يعملون معهم، وأن يكون الشكر والثناء حاضرا بإستمرار.

وفي كلمته تحدث رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن ان المسؤولية التي تقع على موظفي الهيئة والنادي كبيرة، وأن الطواقم العاملة دائما لديها الجاهيزية التامة لتقديم كل ما في إستطاعتها، موضحا أن كافة

الموظفين يعملون من منطلق وطني بعيدا عن المهام الوظيفية.

كما تحدث في الحفل الحاج أبو الظافر من أبرز الناشطين مع الأسرى خلال السنوات الطويلة الماضية، وكذلك الأسير المحرر عبد الفتاح دولة، اللذان أكدا على إستمرار وقوفهما وتضامنهما مع الأسرى ومساندتهم

حتى نيل حريتهم.

وأختتم الحفل بفقرة تكريمة، حيث كرمت الهيئة والنادي محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى، والموظف المثالي والمتميز للعام 2016، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة فؤاد الهودلي، ومدير

نادي الأسير في رام الله نجاح حسن، ونشطاء التضامن الحاج أبو العبد سكافي الذي لم يتمكن من الحضور نتيجة وعكة صحة وهو عنوان التضامن مع الأسرى في الجنوب ومحافظة الخليل تحديدا، والحاج أبو ظافر

أبرز المتضامنين مع الأسرى في شمال الضفة، والمناضل إياد الهوارين الذي لا يتوانى في خدمة الأسرى المفرج عنهم بنقلهم فور تحررهم من الحواجز الى مدينة الخليل.