غضب الآباء أثناء تعليم أبنائهم يوتِّرهم

كما هو معروف فإن معظم الآباء والأمهات ينفعلون بشدة عند تدريس أبنائهم ومراجعة دروسهم معهم، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الضرب والتلفظ عليهم والصراخ، وهنا نسأل الآباء: هل تعتقدون أن انفعالكم ينفع في استيعاب أبنائكم الدرس؟

إجابةً على هذا السؤال، بيَّن الأكاديمي والمتخصص في السلوك والبيئة محمد عبدالعزيز الشريم، أن الطفل يصعب عليه التركيز في حال انفعل عليه أحد الوالدين أثناء تعليمه.

وأضاف الشريم في عدة “تغريدات” نشرها عبر حسابه على “تويتر”، بيَّن فيها أسباب عصبية الآباء، وكيفية التعامل معها، أن “أفضل الوسائل لمقاومة الانفعال والعصبية مع الأطفال أن نُشعر أنفسنا مسبقاً بأننا سنتجه إلى تلك النقطة قبل الوصول إليها”.

وقال: “عصبيتنا وانفعالنا نحن الآباء والأمهات لا تؤدي في الواقع إلا إلى صنع جو متوتر نحاول في الأساس تفادي الوصول إليه”.

ونبه الشريم إلى أن العصبية والتوتر من الصفات التي تنتقل إلى الأطفال حينما يرون آباءهم منفعلين وتصبح سلوكاً طبيعياً ومقبولاً لديهم.

وأشار إلى أن كثيراً من الآباء يعطون أنفسهم مبرراً للغضب في كثير من الحالات، ويبررون الاستمرار في ذلك ضد الأطفال.