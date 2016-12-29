التربية وإبداع المعلم تعقدان اللقاء المركزي لمشروع نحو بيئة دامجة

جنين/PNN-عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في مدرسة بنات جنين الثانوية، بمديرية جنين، اللقاء المركزي للمبادرات الطلابية ضمن مشروع “نحو بيئة دامجة” بالشراكة مع مركز إبداع المعلم، وقد شارك في اللقاء (7) مدارس موزعة على مديريات نابلس، وطولكرم، وجنين، وقباطية، وطوباس، وهي المدارس التي تميزت لوائياً من أصل (30) مدرسة شاركت في المشروع.

وبدأت الوزارة وإبداع المعلم بتنفيذ المشروع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2016م، والذي يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية منها بشكل خاص في المدرسة والمجتمع المحلي ومعالجة قضايا عديدة تخص هذه الفئة، إضافة إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه هذه الفئة.

وتنوعت المبادرات الطلابية التي تناولها الطلبة بالدراسة ومنها ما تناول موضوع دمج الاطفال ذوي الاعاقة الذهنية في المدارس الأساسية ومنها ما اتجه نحو تعزيز التوعية تجاه التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية، وتغيير النظرة السلبية في المدرسة والمجتمع المحلي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، ودراسات قضايا محددة في المجتمع المحلي، ودمج الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية في المدرسة.

وقد تميزت المبادرات الطلابية للمدارس في جوانب عديدة وتم توزيعها على شكل نقاط قوة، حيث تميزت مدرسة ذكور البيروني الثانوية من مديرية طوباس في مجال العرض الإلكتروني، وبنات قباطية الثانوية من مديرية قباطية في مجال واقعية المشروع، بينما تميزت مدرسة ذكور سيريس من مديرية قباطية أيضاً في مجال مهارات التعلم والتأمل، أما بنات يعبد الأساسية الثالثة من مديرية جنين فقد تميزت بأفضل خطة عمل، ومدرسة بنات جلبون الثانوية من مديرية جنين بأفضل ملف توثيق، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب من مديرية نابلس في مجال القدرات الإبداعية، ومدرسة كفر جمال الثانوية من مديرية طولكرم في مجال المهارات والقيم الطلابية.

وقد شارك في تحكيم المبادرات الطلابية كل من جمال سالم و شفاء شيخة من وزارة التربية، وروان الخياط من مركز إبداع المعلم، وأيمن تركمان من برنامج التأهيل المجتمعي.