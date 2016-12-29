دائرة تنمية الشباب تختتم مشروع تعزيز المهارات الحياتية للشباب

القدس/PNN – اختتمت دائرة تنمية الشباب وبالشراكة مع اللجنة المقدسية العليا لمتابعة ملف المخدرات، وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات والأندية في منطقة قرى شمال غرب القدس مشروع “تعزيز المهارات الحياتية للشباب”. وذلك بحضور عطوفة محافظ القدس ووزيرها المهندس عدنان الحسيني.

واستهدف المشروع 270 طالب وطالبة من مدارس المنطقة (مدرسة ذكور بيت سوريك, مدرسة ذكور بيت دقو, مدرسة اناث القبيبة الثانوية ومدرسة اناث بيت دقو), في الفترة ما بين شهر آب لغاية شهر كانون الأول من هذا العام.

افتتح الحفل بكلمة للسيد مازن الجعبري مدير دائرة تنمية الشباب, واكد فيها على اهمية هذه المشاريع في خلق الوعي وتطوير القدرات والمهارات لدى الشباب, من خلال الانشطة التي نفذت في المشروع, كما اشار الى اهمية العمل في منطقة شمال غرب القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من محافظة القدس.

واشار عطوفة محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني الى دور المحافظة ومن خلال اللجنة المقدسية العليا في متابعة ملف المخدرات في دعم المشاريع التي تهدف الى دعم الشباب وتوعيتهم وخاصة في المناطق المعرضة شبابها لخطر اّفة المخدرات, كما اكد على ان هذه المشاريع تعد من الحوافز الايجابية لفئة الشباب, ودعا دائرة تنمية الشباب الى الاستمرار في دعم المدارس في المنطقة وتعزيز العمل التطوعي الذي يربط الشباب في الارض.

كما اوضح رئيس بلدية بيت سوريك السيد أحمد الجمل اهمية العمل مع المؤسسات والاندية الشبابية المحلية التي تهدف الى رفع نسبة الوعي لدى الشباب وبناء جدار واقي من العادات السيئة.

واخيرا تحدث مدير مدرسة ذكور بيت دقو الاستاذ رياض الدالي عن اهمية هذه المشاريع في المدارس, التي تجعل الطالب اكثر رغبة في التعليم, وتخلق نوع من التغيير عند الطالب من خلال المهارات التي تعطى كما تجعله اكثر طموحا للمستقبل, واوصى دائرة تنمية الشباب في الاستمرار في العمل مع الشباب بالمنطقة.

ومن الجدير ذكره انه تم تنفيذ عدة انشطة من خلال تنظيم حلقات توعية داخل مدارس المنطقة، وتنفيذ جولات ثقافية ترفيهية، والعمل على عقد لقاءات توعوية استهدفت اولياء الأمور، كما تم تنفيذ وتأسيس فرق رياضية وتزويد المدارس بمعدات رياضية وذلك لسد احتياج الشباب واكسابهم مهارات في رياضة كرة القدم، الطائرة واليد.